Столтенберг признался в восьмилетней подготовке НАТО к противостоянию с РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс восемь лет вёл подготовку к прямому противостоянию с Россией.
29 июня состоялся саммит НАТО в испанском Мадриде, в ходе которого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично признал, что организация действительно вела подготовку к столкновению с Россией.
По словам Столтенберга, страны-участницы НАТО начали активную фазу подготовки к противостоянию с Россией ещё в 2014 году, когда Крым вышел из состава Украины и перешёл к РФ. С тех пор НАТО восемь лет наращивали свою военную мощь.
Также Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс усиливал своё военное присутствие в восточном фланге именно возле российских границ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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