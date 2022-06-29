Столтенберг признался в восьмилетней подготовке НАТО к противостоянию с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс восемь лет вёл подготовку к прямому противостоянию с Россией.

29 июня состоялся саммит НАТО в испанском Мадриде, в ходе которого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг публично признал, что организация действительно вела подготовку к столкновению с Россией.

По словам Столтенберга, страны-участницы НАТО начали активную фазу подготовки к противостоянию с Россией ещё в 2014 году, когда Крым вышел из состава Украины и перешёл к РФ. С тех пор НАТО восемь лет наращивали свою военную мощь.

Также Йенс Столтенберг был вынужден признать, что Североатлантический альянс усиливал своё военное присутствие в восточном фланге именно возле российских границ.