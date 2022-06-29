Президент Индонезии предложил Зеленскому передать тайное послание Путину
Президент Индонезии Джоко Видодо предлагал Владимиру Зеленскому передать личное послание Путину.
29 июня президент Индонезии Джоко Видодо лично приехал в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским для очных переговоров. Политики тепло поприветствовали друг друга, пожали руки и удалились за закрытые двери для, где обсуждали насущную украинскую проблематику.
По данным зарубежного телеканала Sky News, в ходе разговора Видодо предложил Владимиру Зеленскому передать личное послание Путину, которое президент Индонезии мог бы высказать в лицо президенту России.
Напомним, что сейчас Джоко Видодо находится в политическом турне, путешествуя по миру с рабочими поездками. 30 июня Видодо приедет в Москву для личной встречи с Владимиром Путиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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