Американке отказали в аборте по медпоказаниям на Мальте, ей пришлось лететь в Испанию
Беременная 38-летняя американка Андреа Пруденте отдыхала с мужем на Мальте. У женщины возникли проблемы со здоровьем, и врач сказал, что ее ребенок умрет.
На 16-й неделе благополучной беременности у женщины случился выкидыш и открылось кровотечение. Врач сказал о риске заражения.
При этом доктор уточнил, что не может ничем помочь пациенте из-за закона об абортах. На Мальте действует одно из самых строгих законодательств в мире, запрещающее прерывание беременности.
Мужу пациентки врач сказал, что если бы они находились в Лондоне, он бы немедленно дал ей лекарство, чтобы начать процесс прерывания беременности.
Однако сердцебиение плода еще прослушивалось, и делать аборт было незаконно, несмотря на угрозу для здоровья матери.
Доктор Изабель Стабиле, гинеколог и член организации «Врачи по выбору», практикующая на Мальте изучила медицинские записи Пруденте и подтвердила, что у ее ребенка не было шанса выжить.
Женщина и ее муж приняли решение лететь в Испанию. Больницу на Мальте она покинула на носилках в машине скорой помощи. Был реальный риск, что она истечет кровью за время 2-хчасового перелета.
Вместе с сопровождающей бригадой Пруденте прибыла на Майорку, где ее доставили в ближайшую клинику и обеспечили полноценное медицинское обслуживание. Сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.
Опубликовано: Светлана Репина
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