Садоводы рассказали, как поливать плодовые деревья летом, чтобы получить хороший урожай

В летний сезон плодовым деревьям особенно нужна влага. Растения будут здоровыми и принесут хороший урожай только при условии правильного полива.

Поливать саженцы нужно раз в неделю, выливая под каждый из них по 4-5 ведер воды. Если дожди идут часто, полив необходим, когда земля начинает подсыхать.

Взрослые растения поливают 2 или 3 раза за сезон. Первый – в начале лета, второй – во время роста плодов, третий – после их созревания.

На последнем этапе побеги уже не растут, на них формируются конечные почки – будущие цветы. Во время созревания плодов полив не рекомендуется, поскольку из-за переувлажнения они могут опадать.

3-летнее дерево поливают 5-8 ведрами воды, старшие растения – 8-12 ведрами. Взрослые деревья можно вообще не поливать в дождливое лето.

Но в любом случае необходимо следить за увлажненностью почвы. Недостаток влаги негативно повлияет и на само дерево, и на урожай.

После полива необходимо разрыхлить грунт вокруг створа, чтобы воздух хорошо проникал в почву и доходил до корней. Если земля прилипает к инструменту для рыхления, возможно, воды слишком много.

Поверхностный полив предусматривает внесение воды в приствольный круг, который соответствует кроне. Дождевание позволяет увлажнить ветки, ствол и листья.

Можно организовать полив подпочвенным способом, но для этого придется прокладывать трубы. Зато это самый экономный способ в плане расхода воды.