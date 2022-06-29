В Китае с помощью опроса узнали мнение народа о будущем руководстве страны

Власти собрали 8,54 миллиона мнений в Интернете о предстоящем Национальном конгрессе КНР.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай провел общенациональную кампанию по сбору общественного мнения о том, как должно выглядеть высшее руководство страны в ближайшие пять лет.

Он назвал это примером «всеобщей народной демократии», которую Пекин рекламировал как более эффективную, нежели западная модель демократии.

Государственное СМИ Синьхуа сообщило, что китайские власти собрали 8,54 миллиона мнений в Интернете о предстоящем Национальном конгрессе Китая, на котором каждые пять лет объявляются изменения в высших руководящих должностях страны.

Китайский лидер сказал, что опрос должен «давать представление» о том, как будет структурировано правительство страны.

Тем не менее, самое важное решение, по-видимому, уже принято, и эксперты сходятся во мнении, что Си практически гарантирован третий срок в качестве президента и выдающегося лидера Китая.

Китайское правительство активно позволяет гражданам влиять на политику и важные решения после завершения местных выборов. Министерство иностранных дел Китая заявило, что эта система представляет собой «настоящую и качественную демократию, которая работает».

В 2018 году Си был назначен на второй срок лидером Китая единогласным решением всех 2970 голосов в Национальном конгрессе. В 2013 году Си был впервые избран 2952 голосами за него, одним против и тремя воздержавшимися.

Согласно CGTN, система принятия решений китайского правительства позволяет людям вносить предложения правительству.

Точная дата Национального конгресса Китая еще не объявлена, хотя государственные СМИ сообщают, что он должен состояться во второй половине 2022 года.