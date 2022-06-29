Агрономы объяснили, как избавиться от тли на смородине и малине без химикатов
В конце весны или начале лета малинник и смородину атакует тля. Она расселяется по верхним листьям и повреждает их.
Если вредители обнаружены во время цветения, использовать химические препараты не рекомендуется. Они могут повлиять и на пчел, и на будущий урожай.
Но и оставлять вредителей без внимания нельзя, так можно остаться и без ягод, и без кустов. Стоит воспользоваться проверенными народными средствами.
Лучше всего начинать борьбу с тлей, пока насекомые еще не стали летающими. Иначе они начнут активно размножаться и распространяться по всему участку.
Для обработки верхушек побегов, на которых сидит тля, можно использовать дешевое и безопасное средство – хозяйственное мыло.
Для этого нужно приготовить крепкий мыльный раствор, натерев брусок и растворив стружку в воде. Проще всего обрабатывать верхушки кустов из ковшика.
Побеги просто окунаются в емкость с раствором. Этот метод работает лучше, чем опрыскивание, поскольку проникает даже в скрученные листья и остается на них в виде пленки, предотвращая возвращение вредителей.
Мыльный раствор не попадает на цветы, поэтому с пчелами и опылением не возникает никаких проблем.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине
Чистотел поможет справиться с огородными вредителями без использования химии
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России
Агрономы объяснили, почему желтеют листья огурцов и что с этим делать
Драги: Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии, но выступит по видеосвязи