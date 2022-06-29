Путин назвал раздетых лидеров G7 «отвратительным зрелищем»

Владимир Путин прокомментировал шутки глав "Большой семёрки" о желании раздеться на фото для того, чтобы выглядеть круче российского президента.

Владимир Путин дал оценку словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который предложил лидерам клуба G7 раздеться для фотографии, чтобы выглядеть круче президента России. Тогда Джонсон отметил, что у Путина есть фотография с голым торсом, где он едет на коне.

"Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище", - парировал выпад Бориса Джонсона Владимир Путин.

Примечательно, что Джонсон также заявил, что Путин не стал бы начинать военную спецоперацию на Украине, если бы был он был женского пола.