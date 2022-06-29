Кадыров: передовые группы армии России вошли в Лисичанск

Рамзан Кадыров сообщил о первых российских военных, вошедших на территорию Лисичанска для зачистки города от ВСУ.

Лидер Чеченской республики Рамаз Кадыров уведомляет, что представители вооружённых сил России совместно с народной милицией ЛНР вошли на территорию Лисичанска, начав зачистку города от групп украинских солдат.

По словам Кадырова, в ближайшее время российские СМИ официально сообщат, что коалиция армий России и Луганской Народной республики полностью освободили Лисичанск.

Днём ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что войска РФ и луганская милиция прошли порядка трети протяжённости лисичанского направления.