Ученые ответили на вопрос: были ли метеориты источником жизни на Земле

Вопрос откуда пошло человечество беспокоит людей не один десяток лет. Но ответы кое какие уже есть: являются ли метеориты источником жизни на земле.

Новое исследование показало, что пара химических строительных блоков, подобных тем, что содержатся в генетическом материале, присутствовала в метеорите до того, как он упал на Землю в 1960-х годах. Исследователи говорят, что это открытие делает немного более вероятным то, что метеоритные бомбардировки, возможно, засеяли древнюю Землю сырьем для жизни, потенциально проложив путь для самой жизни.



Часть научной тайны возникновения жизни заключается в происхождении химических строительных блоков: были ли они созданы в результате химических реакций на Земле или, возможно, попали на метеориты, которые, возможно, зародили нашу и другие планеты в нашей солнечной системе одними и теми же молекулами?

Изучая фрагменты метеоритов, такие как те, что упали в 1969 году недалеко от города Мерчисон в юго-восточном австралийском штате Виктория, исследователи узнали, что они содержат соединения на основе углерода, которые, скорее всего, образовались в космосе, включая сахара и аминокислоты.



Мартинс и ее коллеги сравнили изотопы углерода в нуклеобазах Мерчисона с образцами почвы из Мерчисона, а также с обычным минералом.

Как и ожидалось, если нуклеиновые основы были созданы в глубоком космосе, они были богаче углеродом 13 — на 44,5 процента для урацила и на 37,7 процента для ксантина — по сравнению с другими образцами, сообщает группа в Earth and Planetary Science Letters.

"Это действительно проясняет, по крайней мере, то, что строительные блоки генетического материала, нуклеиновые основы, были доступны" на ранней Земле, - говорит Мартинс. "Мы не говорим, что только метеориты внесли свой вклад в создание строительных блоков жизни, - добавляет она, - но это очень большой вклад".

Концентрация нуклеиновых оснований в метеорите Мерчисон относительно невелика. Мартинс и ее коллегам потребовалось 0,5 унции (15 граммов) космического камня, чтобы извлечь их образец, по сравнению с образцами размером в миллиграмм для других химических веществ, говорит она.

Но исследователи полагают, что космические камни и пыль когда-то сыпались на Землю миллиардами тонн в год.



Другие исследователи говорят, что это открытие кажется убедительным, хотя некоторые скептически относятся к его значимости.