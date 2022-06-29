Путин: армия России не наносила удар по торговому центру в Кременчуге

Владимир Путин утверждает, что российские военные не атаковали ТРЦ в Кременчуге Полтавской области Украины.

Владимир Путин сообщает, что в украинском городе Кременчуг не было теракта, поскольку вооружённые силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и действуют избирательно.

По данным Министерства обороны РФ, накануне российская авиация совершила удар складу с оружием в Полтавской области, после чего пожар перекинулся с горящего ангара на местный торговый центр.

Украинские СМИ утверждают, что в результате пожара на ТРЦ в Кременчуге умерло не менее двадцати двух человек, более тридцати пропали без вести.