Украинского бизнесмена из команды Трампа приговорили к 20 месяцам тюрьмы
Лев Парнас, украинско-американский бизнесмен и друг Трампа, был приговорен к 20 месяцам тюрьмы за незаконное финансирование результатов парламентских выборов в 2018 года.
Это дело косвенно способствовало инициированию первой процедуры импичмента Дональда Трампа, закончившейся его оправданием Сенатом в феврале 2020 года.
Лев Парнас, родился в Украине, когда страна еще была частью СССР. Он обвиняется в манипуляциях общественным мнением и вливании российских денег в выборы в США заявил федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс в пресс-релизе по результатам слушания в суде.
Торговля марихуаной и каннабисом
Натурализовавшемуся в СЩА украинсокму бизнесмену, который был партнером бывшего адвоката и близкого человека в окружении Трампа Руди Джулиани, придется заплатить 2,2 миллиона долларов штрафных санкций.
В октябре правосудие признало Льва Парнаса и одного из его сообщников Андрея Кукушкина виновными в ряде нарушений законодательства о финансировании выборов.
По словам прокурора Уильямса, Лев Парнас весной 2018 года объединился с четырьмя бизнесменами, включая Кукушкина и российского олигарха Андрея Муравьева, для инвестирования в торговлю марихуаной и каннабисом (законным во многих штатах Америки).
Часть инвестиций в размере 1 миллиона долларов фактически была использована для финансирования кандидатов в Конгресс на выборах в ноябре 2018 года, которые, вероятно, помогли Парнасу и его сообщникам получить «лицензии на каннабис и его распространение». За этими пожертвованиями, в том числе республиканцам в Неваде, следил Муравьев.
"Украинское дело"
Арест Парнаса в вашингтонском аэропорту 10 октября 2019 г. усилил подозрения в отношении лагеря Трампа и, в частности, в отношении Руди Джулиани, обвиняемого в оказании в 2019 г. давления на нового президента Украины Владимира Зеленского с целью предоставления компрометирующей информации о Хантере Байдене.
Дональд Трамп регулярно осуждал экономические интересы Хантера Байдена в Украине, в то время как его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы.
Это «украинское дело» привело Дональда Трампа к процедуре импичмента в 2019–2020 годах после того, как демократическая оппозиция обвинила его в злоупотреблении своими президентскими полномочиями, для давления на Украину с целью расследования нарушений закона в этой стране Джо и Хантером Байден.
Опубликовано: Тарас Медведев
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