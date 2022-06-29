Украинского бизнесмена из команды Трампа приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Лев Парнас, украинско-американский бизнесмен и друг Трампа, был приговорен к 20 месяцам тюрьмы за незаконное финансирование результатов парламентских выборов в 2018 года.

Это дело косвенно способствовало инициированию первой процедуры импичмента Дональда Трампа, закончившейся его оправданием Сенатом в феврале 2020 года.

Лев Парнас, родился в Украине, когда страна еще была частью СССР. Он обвиняется в манипуляциях общественным мнением и вливании российских денег в выборы в США заявил федеральный прокурор Манхэттена Дамиан Уильямс в пресс-релизе по результатам слушания в суде.

Торговля марихуаной и каннабисом

Натурализовавшемуся в СЩА украинсокму бизнесмену, который был партнером бывшего адвоката и близкого человека в окружении Трампа Руди Джулиани, придется заплатить 2,2 миллиона долларов штрафных санкций.

В октябре правосудие признало Льва Парнаса и одного из его сообщников Андрея Кукушкина виновными в ряде нарушений законодательства о финансировании выборов.

По словам прокурора Уильямса, Лев Парнас весной 2018 года объединился с четырьмя бизнесменами, включая Кукушкина и российского олигарха Андрея Муравьева, для инвестирования в торговлю марихуаной и каннабисом (законным во многих штатах Америки).

Часть инвестиций в размере 1 миллиона долларов фактически была использована для финансирования кандидатов в Конгресс на выборах в ноябре 2018 года, которые, вероятно, помогли Парнасу и его сообщникам получить «лицензии на каннабис и его распространение». За этими пожертвованиями, в том числе республиканцам в Неваде, следил Муравьев.

"Украинское дело"

Арест Парнаса в вашингтонском аэропорту 10 октября 2019 г. усилил подозрения в отношении лагеря Трампа и, в частности, в отношении Руди Джулиани, обвиняемого в оказании в 2019 г. давления на нового президента Украины Владимира Зеленского с целью предоставления компрометирующей информации о Хантере Байдене.

Дональд Трамп регулярно осуждал экономические интересы Хантера Байдена в Украине, в то время как его отец был вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Это «украинское дело» привело Дональда Трампа к процедуре импичмента в 2019–2020 годах после того, как демократическая оппозиция обвинила его в злоупотреблении своими президентскими полномочиями, для давления на Украину с целью расследования нарушений закона в этой стране Джо и Хантером Байден.