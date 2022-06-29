Садоводы рассказали, чем лучше всего подкармливать растение декабрист
Свое народное название этот кактус получил благодаря тому, что цветет в декабре. Хоть декабрист и кактус, но уход за ним должен быть более тщательный.
Шлюмбергера (декабрист) требует удобрений круглый год, однако цветоводы делят его годовой цикл жизни на несколько периодов:
Вегетация — с мая по сентябрь. В это время кактус растет и набирает зеленую массу. Он остро нуждается в азотной подкормке.
Время покоя — сентябрь и октябрь. Растение набирает силы перед цветением и распусканием бутонов. В сентябре подкормка не требуется, а вот в октябре нужно минимально подкормить.
Ноябрь-январь — время цветения. Требуются калийные удобрения и особый уход.
Февраль-март — снова покой. Просто не трогайте кактус и дайте ему отдохнуть.
Готовые комплексные подкормки:
пойти в специализированную торговую точку;
купить комплексное удобрение для комнатных растений;
прочесть инструкцию;
использовать удобрение.
Преимущество такого метода очевидно:
точная дозировка средства;
нет лишних запахов (как при использовании органики);
впитывается в почву и поглощается корнями очень быстро;
не будет пятен.
Недостатков почти нет. Единственный возможный — это возможность ожогов при передозировке и аллергия на конкретные составы.
Чтобы избежать проблем, цветоводы предпочитают вносить комплексные готовые удобрения в дозировке в 1,5-2 раза ниже, чем указано производителем. Точная пропорция может появиться только на основании опыта цветовода со стажем, выращивающего именно декабристы.
Домашние подкормки:
Прежде всего, под корни можно вносить навоз, перегной, ил или помет птиц. Эти составы богаты азотом, но дома ими практически никто не пользуется из-за запаха.
Кроме них, можно применять следующие средствы.
Сахар:
В стакане (250 г) воды растворить 2 чайные ложки сахара. Раз в неделю вместо воды можно использовать этот сироп.
Немножко (2-3 щепотки) сахарного песка насыпать на почву в горшке под корнями декабриста. После чего достаточно полить растение. Такой метод можно использовать раз в месяц.
Борная кислота:
В 1 литр воды комнатной температуры надо добавить 1-2 капли кислоты. Раствор тщательно перемешивается (лучше даже использовать маточный раствор, внеся 2 капли на 100 мл воды, перемешав, а потом разбавив до литра в объеме).
После этого раствором опрыскивают растения рано утром или поздно вечером. Опрыскивание стеблей не должно проходить под полным солнцем — возможны ожоги растения через капли, которые работают как лупы и фокусируют свет.
Борной кислотой работают после появления первого бутона раз в 14 дней. Прекращают после того, как закончилось цветение кактуса.
Настой банановой кожуры:
Берутся 2-3 зрелых (лучше даже переспелых) банана.
Содержимое съедается, а кожура заливается литром теплой воды на сутки.
Через сутки раствором можно поливать декабриста.
Также можно высушить кожуру, перемолоть кофемолкой и засыпать ей корни декабриста. Тогда при каждом поливе полезные вещества будут уходить в почву, подпитывая кактус.
Чайный лист:
Этот состав особенно хорош во время бутонизации.
Применяют его так:
Стакан чайного листа любого сорта заливают 3 стаканами крутого кипятка и настаивают до остывания. Готовый состав вносят под корень 4 раза в месяц.
Спитую заварку вынимают из чайника, слегка посушивают и используют как мульчу под корни растения.
Как корневой дренаж. Чайные листья или спитую заварку кидают на дно горшка, присыпают грунтом и высаживают декабрист. Со временем листья гниют и становятся удобрением, а до того они поглощают лишнюю влагу.
Яблочный настой:
Когда созревают яблоки, можно подкормить декабрист ими.
Для этого поступать надо так:
Яблоко режется тонкими (не толще 2 мм) ломтиками.
Заливается 2 л крутого кипятка.
Выдерживается в теплом месте 2 дня.
Настой выливается под корень, обогащает почву калием, железом и фосфором.
Опубликовано: Ангелина Крент
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