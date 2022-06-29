Садоводы рассказали, чем лучше всего подкармливать растение декабрист

Свое народное название этот кактус получил благодаря тому, что цветет в декабре. Хоть декабрист и кактус, но уход за ним должен быть более тщательный.

Шлюмбергера (декабрист) требует удобрений круглый год, однако цветоводы делят его годовой цикл жизни на несколько периодов:

Вегетация — с мая по сентябрь. В это время кактус растет и набирает зеленую массу. Он остро нуждается в азотной подкормке.

Время покоя — сентябрь и октябрь. Растение набирает силы перед цветением и распусканием бутонов. В сентябре подкормка не требуется, а вот в октябре нужно минимально подкормить.

Ноябрь-январь — время цветения. Требуются калийные удобрения и особый уход.

Февраль-март — снова покой. Просто не трогайте кактус и дайте ему отдохнуть.

Готовые комплексные подкормки:

пойти в специализированную торговую точку;

купить комплексное удобрение для комнатных растений;

прочесть инструкцию;

использовать удобрение.

Преимущество такого метода очевидно:

точная дозировка средства;

нет лишних запахов (как при использовании органики);

впитывается в почву и поглощается корнями очень быстро;

не будет пятен.

Недостатков почти нет. Единственный возможный — это возможность ожогов при передозировке и аллергия на конкретные составы.

Чтобы избежать проблем, цветоводы предпочитают вносить комплексные готовые удобрения в дозировке в 1,5-2 раза ниже, чем указано производителем. Точная пропорция может появиться только на основании опыта цветовода со стажем, выращивающего именно декабристы.

Домашние подкормки:

Прежде всего, под корни можно вносить навоз, перегной, ил или помет птиц. Эти составы богаты азотом, но дома ими практически никто не пользуется из-за запаха.

Кроме них, можно применять следующие средствы.

Сахар:

В стакане (250 г) воды растворить 2 чайные ложки сахара. Раз в неделю вместо воды можно использовать этот сироп.

Немножко (2-3 щепотки) сахарного песка насыпать на почву в горшке под корнями декабриста. После чего достаточно полить растение. Такой метод можно использовать раз в месяц.

Борная кислота:

В 1 литр воды комнатной температуры надо добавить 1-2 капли кислоты. Раствор тщательно перемешивается (лучше даже использовать маточный раствор, внеся 2 капли на 100 мл воды, перемешав, а потом разбавив до литра в объеме).

После этого раствором опрыскивают растения рано утром или поздно вечером. Опрыскивание стеблей не должно проходить под полным солнцем — возможны ожоги растения через капли, которые работают как лупы и фокусируют свет.

Борной кислотой работают после появления первого бутона раз в 14 дней. Прекращают после того, как закончилось цветение кактуса.

Настой банановой кожуры:

Берутся 2-3 зрелых (лучше даже переспелых) банана.

Содержимое съедается, а кожура заливается литром теплой воды на сутки.

Через сутки раствором можно поливать декабриста.

Также можно высушить кожуру, перемолоть кофемолкой и засыпать ей корни декабриста. Тогда при каждом поливе полезные вещества будут уходить в почву, подпитывая кактус.

Чайный лист:

Этот состав особенно хорош во время бутонизации.

Применяют его так:

Стакан чайного листа любого сорта заливают 3 стаканами крутого кипятка и настаивают до остывания. Готовый состав вносят под корень 4 раза в месяц.

Спитую заварку вынимают из чайника, слегка посушивают и используют как мульчу под корни растения.

Как корневой дренаж. Чайные листья или спитую заварку кидают на дно горшка, присыпают грунтом и высаживают декабрист. Со временем листья гниют и становятся удобрением, а до того они поглощают лишнюю влагу.

Яблочный настой:

Когда созревают яблоки, можно подкормить декабрист ими.

Для этого поступать надо так:

Яблоко режется тонкими (не толще 2 мм) ломтиками.

Заливается 2 л крутого кипятка.

Выдерживается в теплом месте 2 дня.

Настой выливается под корень, обогащает почву калием, железом и фосфором.