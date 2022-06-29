Агрономы объяснили, почему желтеют листья огурцов и что с этим делать

Если листья огурцов начинают желтеть, нужной найти причину и устранить ее, иначе можно потерять урожай и сами растения.

Пожелтение может быть следствием недостатка влаги или ее переизбытка. В этом случае нужно организовать грамотный полив.

Причиной желтизны листовых пластин может стать недостаточна освещенность. Некоторые листья могут отмирать, это нормальная ситуация.

Листья желтеют из-за грибковых болезней, которые чаще всего развиваются при резких перепадах температур. Спасти растения поможет специальная обработка.

Паутинный  клещ, белокрылка и прочие вредители тоже способны вызвать пожелтение листьев. Кусты нужно обработать народными средствами, например, раствором йода и молока в воде.

При нехватке  марко или микроэлементов листья тоже могут пожелтеть. Решение проблемы – правильно подобранная подкормка.

Во время рыхления легко повредить корни растения. И оно начнет желтеть. Лучше заменить этот процесс мульчированием, чтобы не рисковать.

Солнечные ожоги могут стать причиной появления желтых листьев на тепличных огурцах из-за конденсата. Необходимо регулярно проветривать теплицу.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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