Чистотел поможет справиться с огородными вредителями без использования химии
Народные средства борьбы с насекомыми безопасны для растений и людей. Чистотел - одно из лучших таких средств.
Это уникальное растение многие огородники просто выкапывают и выбрасывают, в лучшем случае в компостную кучу, в худшем - за пределы участка.
Между тем из него можно сделать отличное средство для борьбы со многими насекомыми: бабочками-капустницами, разными блошками, тлей, белокрылкой, проволочником, пилильщиком, листовертками и многими другими.
Не любят его и грызуны. Из чистотела можно делать средства для опрыскивания и окуривания растений.
Настой для опрыскивания делается более концентрированным и настаивается примерно сутки до коричневого цвета.
Для этого нарезанную траву вместе с корнями нужно заложить в ведро, оставив до верха только 10 сантиметров, и залить ее водой.
На следующий день раствор нужно процедить, залить в бутылку с распылителем и опрыскать им растения.
Для капустных гусениц и тли нужно три таких обработки, для белокрылки - одна, а чтобы избавиться от листовертки, необходимо попасть раствором внутрь листьев.
Победить блошек, тлю во время влажной погоды и горохового червя можно опудриванием. Для этого из засушенного чистотела делается порошок, которым посыпаются растения.
Порошком можно обработать и картошку при посадке, разрезав ее - это убережет от проволочника.
Можно также бороться с вредителями путем окуривания. Дым при сжигании чистотела обрабатывает растения - насекомые либо гибнут, либо уходят с участка.
Опубликовано: Наталья Павлова
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