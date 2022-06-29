Чистотел поможет справиться с огородными вредителями без использования химии

Народные средства борьбы с насекомыми безопасны для растений и людей. Чистотел - одно из лучших таких средств.

Это уникальное растение многие огородники просто выкапывают и выбрасывают, в лучшем случае в компостную кучу, в худшем - за пределы участка.

Между тем из него можно сделать отличное средство для борьбы со многими насекомыми: бабочками-капустницами, разными блошками, тлей, белокрылкой, проволочником, пилильщиком, листовертками и многими другими.

Не любят его и грызуны. Из чистотела можно делать средства для опрыскивания и окуривания растений.

Настой для опрыскивания делается более концентрированным и настаивается примерно сутки до коричневого цвета.

Для этого нарезанную траву вместе с корнями нужно заложить в ведро, оставив до верха только 10 сантиметров, и залить ее водой.

На следующий день раствор нужно процедить, залить в бутылку с распылителем и опрыскать им растения.

Для капустных гусениц и тли нужно три таких обработки, для белокрылки - одна, а чтобы избавиться от листовертки, необходимо попасть раствором внутрь листьев.

Победить блошек, тлю во время влажной погоды и горохового червя можно опудриванием. Для этого из засушенного чистотела делается порошок, которым посыпаются растения.

Порошком можно обработать и картошку при посадке, разрезав ее - это убережет от проволочника.

Можно также бороться с вредителями путем окуривания. Дым при сжигании чистотела обрабатывает растения - насекомые либо гибнут, либо уходят с участка.