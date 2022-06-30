Подкормка чеснока за месяц до уборки способствует укрупнению головок

Калийное удобрение поможет оттоку пластических веществ из листьев в головки, за счет чего они станут крупными.

Для начала нужно вырастить хорошую листовую массу чеснока. Вначале вегетации проводят подкормку из 20 г сернокислого магния и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды.

Если почва кислая, то за месяц до уборки урожая нужно сделать подкормку чеснока золой.

На почве с высоким уровнем pH золу использовать не рекомендуется, так как дополнительное подщелачивание заблокирует доступ полезных веществ.

В качестве минеральных можно использовать специальные комплексные удобрения с повышенным содержанием калия.

Либо сделать подкормку из 1 чайной ложки сернокислого калия и 1 чайной ложки сухого гумата калия на 10 литров воды.

Последний полив нужно сделать примерно за двадцать дней до сбора чеснока, иначе большого урожая не будет.

Для укрупнения головок нужно удалять стрелки растений с будущим цветком.

Полностью срезать стебель не рекомендуется, так как в нем содержатся органические вещества, способствующие укрупнению чесночных головок.