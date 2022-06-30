Слизни и улитки уйдут с огорода без химии благодаря простым методам

С этими вредителями обязательно нужно бороться, так как они поедают листья и стебли растений.

Один из способов борьбы с ними - мульчирование грядок крапивой слоем в 10-15 см.

Вредители ранят о нее свои брюшки и уходят. Также им не нравится запах крапивы.

Еще один способ борьбы со слизнями и улитками - измельченные речные ракушки. Их нужно засыпать в пакет и побить молотком, а затем рассыпать вокруг растений.

Насекомые будут царапаться о них и уползут с грядок, не причинив ущерба растениям.

Третий способ борьбы - доски. Их них нужно сделать ловушки, разложив на грядках.

Дело в том, что улитки и слизни выползают полакомиться растениями ночью, а днем они стараются спрятаться от солнца в укрытии, поэтому заползают под доски.

Днем доски можно приподнять и собрать вредителей вручную.

Все эти методы нетрудоемкие, малозатратные и полностью экологичные.