Слизни и улитки уйдут с огорода без химии благодаря простым методам
С этими вредителями обязательно нужно бороться, так как они поедают листья и стебли растений.
Один из способов борьбы с ними - мульчирование грядок крапивой слоем в 10-15 см.
Вредители ранят о нее свои брюшки и уходят. Также им не нравится запах крапивы.
Еще один способ борьбы со слизнями и улитками - измельченные речные ракушки. Их нужно засыпать в пакет и побить молотком, а затем рассыпать вокруг растений.
Насекомые будут царапаться о них и уползут с грядок, не причинив ущерба растениям.
Третий способ борьбы - доски. Их них нужно сделать ловушки, разложив на грядках.
Дело в том, что улитки и слизни выползают полакомиться растениями ночью, а днем они стараются спрятаться от солнца в укрытии, поэтому заползают под доски.
Днем доски можно приподнять и собрать вредителей вручную.
Все эти методы нетрудоемкие, малозатратные и полностью экологичные.
Опубликовано: Наталья Павлова
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