Так ли уж непобедима лебеда? Есть способы, которые выведут ее с огорода навсегда!

Лебеда - один из самых распространенных и самых живучих сорняков. Насчитывает 250 видов, отдельные особи достигают в высоту до двух метров. Сорная трава очень быстро размножается, оккупируя весь огород. Но и на нее есть управа.

Если на дачном участке обильно разрастается лебеда, значит почва там плодородная. Сорняк любит нейтральный и слабокислый грунт, который "по душе" и многим огородным растениям.

Но лебеда очень жизнестойкая и может выживать в любых землях - даже на песчаных или глинистых. При этом она еще умудряется выживать с участка другие сорняки: осот, крапиву, вьюнок.

Под корень

Лебеду можно сначала скосить под корень, потом хорошенько выполоть, не оставляя ни одного корешка.

Потом потребуется тщательная перекопка, благодаря чему семена попадут на глубину более 5 см и уже не смогут пробиться наверх.

Однако часто так делать не стоит, ведь очередное вскапывание может поднять семена опять на поверхность.

Важно помнить: семена способны всходить, даже пролежав в земле 6 лет.

Сидераты

Прополотый участок следует засадить сидератами (бобовые, гречиха, ноготки, подсолнечник), они насытят землю и не дадут сорнякам шансов.

Под зиму сидераты срезают и заделывают в почву как полезное удобрение.

Мульчирование

Мульча затормаживает рост лебеды и другой сорной травы, почва уплотняется и держит влагу. В качестве укрывного материала на грядках используют хвою, солому, скошенные травы, в цветник можно положить щепки, куски коры.

Границы садовых дорожек можно просыпать гравием, камушками, гранитной крошкой - они не размоются дождевой водой и долго не поддаются разрушению временем.

Химия

Проще всего избавиться от лебеды с помощью гербицидов, быстро легко и надежно. Но увы, небезопасно для окружающих растений, поэтому прибегать к химикатам лучше в крайнем случае.

Подходящие препараты: "Деймос", "Миура", "Лазурит", "Отличник", "Зенкор Ультра", "Хакер", "Линтур".

Даже одно случайно сохранившееся растение может свести на нет все старания и труды. Лебеда дает много семян, которые мгновенно засевают весь огород.

Сорняк разрастается до приличных размеров, изводя дачников и убивая будущий урожай. Вот поэтому борьбу с лебедой надо начинать с первых дней ее появления.