Так ли уж непобедима лебеда? Есть способы, которые выведут ее с огорода навсегда!
Лебеда - один из самых распространенных и самых живучих сорняков. Насчитывает 250 видов, отдельные особи достигают в высоту до двух метров. Сорная трава очень быстро размножается, оккупируя весь огород. Но и на нее есть управа.
Если на дачном участке обильно разрастается лебеда, значит почва там плодородная. Сорняк любит нейтральный и слабокислый грунт, который "по душе" и многим огородным растениям.
Но лебеда очень жизнестойкая и может выживать в любых землях - даже на песчаных или глинистых. При этом она еще умудряется выживать с участка другие сорняки: осот, крапиву, вьюнок.
Под корень
Лебеду можно сначала скосить под корень, потом хорошенько выполоть, не оставляя ни одного корешка.
Потом потребуется тщательная перекопка, благодаря чему семена попадут на глубину более 5 см и уже не смогут пробиться наверх.
Однако часто так делать не стоит, ведь очередное вскапывание может поднять семена опять на поверхность.
Важно помнить: семена способны всходить, даже пролежав в земле 6 лет.
Сидераты
Прополотый участок следует засадить сидератами (бобовые, гречиха, ноготки, подсолнечник), они насытят землю и не дадут сорнякам шансов.
Под зиму сидераты срезают и заделывают в почву как полезное удобрение.
Мульчирование
Мульча затормаживает рост лебеды и другой сорной травы, почва уплотняется и держит влагу. В качестве укрывного материала на грядках используют хвою, солому, скошенные травы, в цветник можно положить щепки, куски коры.
Границы садовых дорожек можно просыпать гравием, камушками, гранитной крошкой - они не размоются дождевой водой и долго не поддаются разрушению временем.
Химия
Проще всего избавиться от лебеды с помощью гербицидов, быстро легко и надежно. Но увы, небезопасно для окружающих растений, поэтому прибегать к химикатам лучше в крайнем случае.
Подходящие препараты: "Деймос", "Миура", "Лазурит", "Отличник", "Зенкор Ультра", "Хакер", "Линтур".
Даже одно случайно сохранившееся растение может свести на нет все старания и труды. Лебеда дает много семян, которые мгновенно засевают весь огород.
Сорняк разрастается до приличных размеров, изводя дачников и убивая будущий урожай. Вот поэтому борьбу с лебедой надо начинать с первых дней ее появления.
Опубликовано: Храмова Оксана
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