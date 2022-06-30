Муравьи уйдут с участка из-за двух растений
Эти насекомые повреждают цветники, газоны, овощные грядки. Вывести их сложно, но можно.
Первое растение для борьбы с этими шустрыми насекомыми - острый перец. Его плоды нужно высушить, смолоть кофемолкой в порошок и посыпать им муравейник, междурядья и грядки по периметру.
А можно сделать из него настой, который поможет прогнать также гусениц и других насекомых. 50 г молотого перца нужно засыпать в 1 литр воды, прокипятить полчаса и настаивать сутки.
Перед применением он разбавляется водой 1:10, и затем им обрабатываются овощи, кустарники, декоративные растения. Вкус ягод и плодов при этом не испортится, так как настой смоется дождями.
При обработке перцем нужно пользоваться защитными очками, респиратором и перчатками и не выпускать на участок домашних животных.
Второе эффективное в борьбе с муравьями растение - фенхель. Муравьи не переносят его запаха.
Можно использовать эфирное масло фенхеля, которое продается в аптеке (40 капель на 10 литров воды), либо сделать отвар из травы: на 1 литр воды - 200 г сухих зонтиков или 2 столовые ложки семян закипятить и настоять несколько часов.
Фенхельным отваром можно обрызгивать разные растения. Муравьи уйдут с участка и больше на него не вернутся.
Опубликовано: Наталья Павлова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Президент Индонезии предложил Зеленскому передать тайное послание Путину
Фермеры рассказали, как понять по листьям, чего не хватает огурцам
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Муравьи уйдут с участка из-за двух растений
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России