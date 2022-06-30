Муравьи уйдут с участка из-за двух растений

Эти насекомые повреждают цветники, газоны, овощные грядки. Вывести их сложно, но можно.

Первое растение для борьбы с этими шустрыми насекомыми - острый перец. Его плоды нужно высушить, смолоть кофемолкой в порошок и посыпать им муравейник, междурядья и грядки по периметру.

А можно сделать из него настой, который поможет прогнать также гусениц и других насекомых. 50 г молотого перца нужно засыпать в 1 литр воды, прокипятить полчаса и настаивать сутки.

Перед применением он разбавляется водой 1:10, и затем им обрабатываются овощи, кустарники, декоративные растения. Вкус ягод и плодов при этом не испортится, так как настой смоется дождями.

При обработке перцем нужно пользоваться защитными очками, респиратором и перчатками и не выпускать на участок домашних животных.

Второе эффективное в борьбе с муравьями растение - фенхель. Муравьи не переносят его запаха.

Можно использовать эфирное масло фенхеля, которое продается в аптеке (40 капель на 10 литров воды), либо сделать отвар из травы: на 1 литр воды - 200 г сухих зонтиков или 2 столовые ложки семян закипятить и настоять несколько часов.

Фенхельным отваром можно обрызгивать разные растения. Муравьи уйдут с участка и больше на него не вернутся.