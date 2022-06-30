Огородники рассказали, как спасти растения в теплице от перегревания

Уберечь растения от заморозков – хорошо знакомая проблема для огородников. Однако и перегрев тепличных посадок – не менее острая проблема, хотя относятся к данному явлению куда менее серьезно.

Какую опасность культурам приносит перегрев?

Все знают, что растения могут повреждаться заморозками. А от перегрева культуры страдают не меньше, чем от холода. Пыльца становится бесполезной и к тому же происходит замедление фотосинтеза. Плоды не формируются. Так что необходимо заранее позаботиться об подходящих температурных условиях.

Оптимальная температура в теплице:

Температурные показатели можно определить с помощью специальных термометров.

В период солнечной погоды воздух в помещении должен прогреться до +22 °C. В пасмурные дни допускается температура до +20 °C, в ночной период – до +16 °C. Во время плодоношения возможно повышение на 2 °C. Таким образом, плоды будут лучше расти и созревать.

Способы защиты от перегрева:

Теперь расскажу, как можно предотвратить перегревание культур в тепличных помещениях.

Затенение тепличного строения:

Для этого следует воспользоваться подручными предметами или высаживать определенные растения. Достаточно на расстоянии от постройки посадить кустарники. Выбирайте для посадки не слишком большие растения. Для прогревания теплицы солнечным светом требуется не менее четырех часов.

Если позволяет площадь, внутри помещения можете высадить растения, которые создают полутень. Подойдет пассифлора, аристолохия или филодендрон.

Притенять с помощью подручных предметов тоже можно. Некоторые огородники для этого забрызгивают теплицу разведенным мелом или глиной. Раствор высохнет, и на некоторое время создаст тень для насаждений. Затем этот слой можно легко смыть.

Другие дачники набрасывают на теплицу любые ветви. Если постройка большая, используются специальные теневые сетки, которыми можно прикрыть стенки и крышу.

Для этих целей приобретают специальные краски, помогающие затенять парник. Вообще существует много разных приспособлений, которые огородники используют для притенения в теплице.

Вентилирование воздуха:

В первую очередь применяют обычное проветривание. В случае если на вашем участке установлен самый простой парник, обязательно его открывайте, в противном случае растения погорят под полиэтиленом.

В больших теплицах необходимо устанавливать форточки. Не позволяйте, чтобы в помещении скапливался горячий воздух. Дверь не всегда можно оставлять открытой из-за соседских кошек. А вот в форточки они вряд ли проникнут.

Иногда обычного вентилирования недостаточно, и тогда устанавливают различные вентиляторы. Их можно приобрести в магазине. Чаще всего их используют в больших помещениях.

Ну вот, вроде бы все рассказал о способах защиты культурных растений в тепличных строениях от перегрева. Думаю, что и вам есть что написать о своих методах защиты. Поделитесь с нами своим опытом в комментариях.