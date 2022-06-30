Украинский депутат Гончаренко предложил НАТО разделить территории РФ
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко на саммите НАТО в Мадриде предложил альянсу разделить территории России.
Накануне в испанском Мадриде состоялся запланированный саммит Североатлантического альянса, в ходе которого перед представителями НАТО помимо Владимира Зеленского выступил ряд других украинских политиков.
Одним из выступавших на саммите западного оборонительного альянса был депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который предложил НАТО разделить земли России между Литвой, Польшей и Украиной.
По мнению Гончаренко, литовцы могут претендовать на земли российского Смоленска, украинцы могут забрать Кубань, а Москва достанется Польше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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