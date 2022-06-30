США разочарованы переговорами с Ираном по ядерной сделке

Соединенные Штаты заявили, что они «разочарованы» обменом мнениями с Ираном, в ходе переговоров начавшихся со вторника в Дохе.

В ходе диалога «не было достигнуто никакого прогресса» в отношении возвращения к ядерному соглашению, сообщил в среду представитель Госдепартамента США.

«Переговоры в Дохе подошли к концу, и мы разочарованы тем, что Иран в очередной раз отказался положительно отреагировать на инициативу ЕС, и поэтому не было достигнуто никакого прогресса», — заявил представитель дипведомства США.

Эти обсуждения были призваны разблокировать переговоры, проводившиеся в Вене, а затем приостановленные во время нахождения на посту президента США Дональда Трампа.