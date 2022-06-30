Столтенберг: НАТО готовились к столкновению с Россией с 2014 года

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сознался в восьмилетней подготовке НАТО к конфронтации с РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего пресс-релиза по итогам второго дня проходящего в Испании саммита Североатлантического альянса сделал неожиданное признание.

"НАТО давно готовилась к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года"- заявил Столтенберг в своём выступлении.

Помимо этого Столтенберг признал и факт того, что блок НАТО увеличивает своё своё присутствие на востоке альянса из-за страха перед РФ. Страхом он объяснил и увеличение затрат стран-участниц на вооружение.