«Ведомости»: китайская фирма Honor прекратила поставки смартфонов в РФ
Газета "Ведомости" утверждает, что компания Honor остановила поставку телефонов из Китая в Россию.
30 июня российская газета "Ведомости" сообщила, что китайская компания прекратила поставки своей продукцию в Россию, однако официально об этом руководство фирмы из КНР не объявляло.
По данным "Ведомостей", Honor прекратить отправлять в Россию свои смартфоны ещё в марте, фактически через неделю после начала российской спецоперации на Украине.
Тем не менее, сейчас администрация Honor наращивает количество дистрибуторов в государствах-членах СНГ, что может свидетельствовать о попытках компании поставлять свою продукцию в Россию по параллельному импорту. "Ведомости" подчёркивают, что такая договорённость уже есть с Узбекистаном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг признался в восьмилетней подготовке НАТО к противостоянию с РФ
На конкурсе «Миссис Вселенная» случился скандал: украинки не сели за один стол с россиянками
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Великобритания увеличит военную помощь Украине в два раза до 1.2 млрд евро
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России