«Ведомости»: китайская фирма Honor прекратила поставки смартфонов в РФ

Газета "Ведомости" утверждает, что компания Honor остановила поставку телефонов из Китая в Россию.

30 июня российская газета "Ведомости" сообщила, что китайская компания прекратила поставки своей продукцию в Россию, однако официально об этом руководство фирмы из КНР не объявляло.

По данным "Ведомостей", Honor прекратить отправлять в Россию свои смартфоны ещё в марте, фактически через неделю после начала российской спецоперации на Украине.

Тем не менее, сейчас администрация Honor наращивает количество дистрибуторов в государствах-членах СНГ, что может свидетельствовать о попытках компании поставлять свою продукцию в Россию по параллельному импорту. "Ведомости" подчёркивают, что такая договорённость уже есть с Узбекистаном.