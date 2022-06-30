HONOR приостановил экспорт смартфонов в РФ
Китайский бренд HONOR заявил о своём решении покинуть российский рынок смартфонов.
Российские СМИ ссылаясь на источник, который пожелал остаться анонимным сообщили о том, что китайский бренд HONOR прекратил поставлять свои смартфоны в Российскую Федерацию.
По информации полученной от источника, в данный момент HONOR ведут переговоры с потенциальными партнёрами в Армении, Грузии и еще с рядом некоторых стран, чтобы возобновить продажу своей техники благодаря параллельному импорту.
Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, что позволяет ввозить на территорию России товары несмотря на санкции Запада.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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