HONOR приостановил экспорт смартфонов в РФ

Китайский бренд HONOR заявил о своём решении покинуть российский рынок смартфонов.

Российские СМИ ссылаясь на источник, который пожелал остаться анонимным сообщили о том, что китайский бренд HONOR прекратил поставлять свои смартфоны в Российскую Федерацию.

По информации полученной от источника, в данный момент HONOR ведут переговоры с потенциальными партнёрами в Армении, Грузии и еще с рядом некоторых стран, чтобы возобновить продажу своей техники благодаря параллельному импорту.

Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта, что позволяет ввозить на территорию России товары несмотря на санкции Запада.