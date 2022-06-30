Фанаты Юрия Шатунова хлопочут о присвоении ему звания "Народного артиста"

Это не первое обращение такого рода, с просьбой о присвоении почетного титула кумиру поклонники обращались к властям и раньше.

Поклонники скончавшегося недавно бывшего солиста группы "Ласковый май" выступили с инициативой о посмертной награде кумира. Они создали петицию, в которой просят присвоить Юрию Шатунову звание «Народного артиста». По данным издания "Вокруг ТВ", фанаты обратились с этим напрямую к президенту РФ.

Это не первое обращение такого рода, с просьбой о присвоении звания "Народного" кумиру поклонники обращались к властям и раньше, аргументируя просьбу тем, что Шатунов любим народом.

При этом директор Шатунова, Аркадий Кудряшов, напомнил, что «сам Юра считал неприличным выпрашивать звания". По словам Кудряшова, исполнитель готворил - мол, если пригласят, он будет рад. Но если "нет — так нет”.

Аркадий также отметил, что стоило бы пересмотреть сам регламент присвоения титулов артистам. По его мнению, когда петиция соберет нужное количество голосов, ее должна рассмотреть комиссия и вынести решение.

Затем чиновники должны оформить необходимые документы и пригласить артиста на вручение. Такая процедура, считает, Кудряшов, будет правильной и честной.