Венедиктов: заморозка активов РФ на Запада стала величайшей кражей в истории

Замсекретаря российского Совбеза Александр Венедиктов утверждает, что решение западных стран заморозить российские активы является кражей.

30 иююня заместить председателя Совета безопасности России Венедиктов раскритиковал санкционное давление западных государств на Россию в финансовом секторе. По мнению Венедиктова, решение США и стран ЕС конфисковывать российские активы является ограблением.

"Будем называть вещи своими именами: заморозка российских активов — это одна из величайших краж в истории. И парадокс в том, что организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры. Это все равно, что поручить лисе сторожить курятник", — утверждает Венедиктов.

Примечательно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также выступал с похожими заявлениями, назвав заморозку активов РФ на западе "узаконенным пиратством".