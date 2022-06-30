Путин в ответ на реплику Джонсона о не воинствующих женщинах у власти, наполнил про Тетчер
Владимир Путин прокомментировал реплику премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что будь он женщиной не начал бы спецоперацию на Украине.
Российскому лидеру, хорошо разбирающемуся в истории, в отличие от многих зарубежных коллег, не пришлось далеко ходить за примером. Он напомнил о ситуации 1982 года, когда Британия начала локальную войну с Аргентиной за Фолкленды.
«Я просто хочу напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот — женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова и где Британия?», — привел пример президент Путин.
Он также подчеркнул, что никакой причины развязывать эту войну, кроме «имперских амбиций» Соединенного Королевства не имелось.
Реплику же Джонсона российский лидер посчитал не корректной с учетом ссылки на происходящее сегодня на Украине.
Напомним, что Джонсон заявил, что «если бы Путин был женщиной, я действительно не думаю, что он начал бы эту безумную брутальную войну».
Опубликовано: Тарас Медведев
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