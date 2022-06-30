Жданов: Европа бросила Литву и Эстонию один на один с Россией

Украинский военный аналитик Олег Жданов утверждает, что руководство Евросоюза отказалось от поддержки Литвы, когда та решила заблокировать транзит товаров в Калининград.

30 июня военный исследователь из Украины Олег Жданов выступил с критикой правительства Европейского союза, сообщив, что администрация ЕС не поддерживает Литву в её решении запретить транзит товарных грузов в Калининградскую область России.

По мнению Жданова, изначально отдавший поручение о санкциях против России Евросоюз начинает отказываться от своих прежних позиций, подставляя государства, которые выполняют ограничительные предписания Брюсселя по отношению к Москве.

"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва", - заявил Олег Жданов.