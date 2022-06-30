Меган Маркл намерена бороться за права американских женщин

Свои усилия герцогиня Сассекская намерена объединить с известной феминисткой Глорией Стайнем.

Меган Маркл в интервью американскому Vogue заявила, что она намерена принять участие в отстаивании прав женщин в США.

Интервью она дала вместе с популярной феминисткой Глорией Стайнем, с которой герцогиня Сассекская работает над планом ратификации Поправки о равных правах, которая распространила бы на представительниц слабого пола права, которые Конституция предоставляет мужчинам.

88-летняя Глория Стайнем — фем-икона Америки, писательница, она также является соучредителем некоммерческой организации Women's Media Center.

Рассказывая о совместной работе, Меган особо остановилась и на запрете абортов в США, который вызвал бурную реакцию в обществе.

По ее словам, женщины без денег могут пойти на риск подпольных абортов, подвергая здоровье огромному риску. Но женщины очень важны, и потому Маркл позвонила Глории. Она считает, что они должны направить энергию на решение этого и других важных вопросов.

И добавила, что США - "единственная демократия в мире", где женщины не включены в Конституцию.

По словам Меган, отмена американским Верховным судом решения 1973 года, признавшего аборт конституционным правом, разгневал и ее супруга принца Гарри.

Меган считает, что запрет абортов к тому же - дискриминация по отношению к темнокожим женщинам, потому что у многих из них нет равного доступа к здравоохранению и ресурсам по охране психического здоровья.