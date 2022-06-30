Муниципалитеты Германии ограничивают работу саун и снижают температуру воды в бассейнах

Из-за газового кризиса город Вупперталь принял первоначальные меры по экономии энергии.

Муниципальные сауны ограничили в работе, снижена температура воды в бассейнах и максимальная температура в саунах.

«Таким образом, город отвечает на призыв федерального министра экономики Роберта Хабека о том, что «необходимы солидарность и быстрые действия, чтобы предотвратить угрожающие сценарии нехватки газа предстоящей зимой», — говорится в заявлении коммуны.

С понедельника (4 июля) шесть дней в неделю одновременно будут работать только две сауны - все три сауны станут использовать только по пятницам. Кроме того, максимальная температура саун во всех бассейнах будет снижена на пять градусов.

Температура воды в городских бассейнах будет снижена лишь минимально, чтобы тренировки по плаванию, которые важны для детей, не останавливались. В бассейнах не предназначенных для спортивных тренировок, вода должна быть не холоднее 29 градусов (ранее 29,4 градуса), а в плавательных бассейнах не холоднее 27 градусов (ранее 27,4 градуса).

Офис спорта и бани надеется, что эти меры приведут к значительной экономии энергии, и просит всех гостей проявить солидарность и понимание.