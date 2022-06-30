Путин: раздевшиеся лидеры G7 были бы отвратительным зрелищем

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытку лидеров G7 пошутить и дал им дельный совет.

Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции с представителями российских СМИ высказал журналистам своё мнение касательно неудачной шутки на саммите G7 правящей элиты западного мира.

По мнению Путина, независимо от того насколько бы после предложения Джонсона лидеры стран «Большой семёрки» хотели оголиться для фото, зрелище это было бы в любом случае отвратительным.

Помимо этого, Владимир Путин посоветовал для достижения гармонии во всём прекратить злоупотреблять алкоголем, отказаться от всех вредных привычек и направить свою энергию на занятие спортом.