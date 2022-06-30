Великобритания увеличит военную помощь Украине в два раза до 1.2 млрд евро

Великобритания активно расширяет военную помощь Украине, после того, как правительство объявило в среду вечером, что готова нарастить ее вдвое до 1,2 млрд евро.

В общей сложности Великобритания пообещала Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщило правительство.

Соответственно, должны быть поставлены системы ПВО, беспилотники и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что атаки России на Украину становятся «все более варварскими» после военных неудач, на которые надеялся президент России Владимир Путин.

«Британское вооружение, техника и обучение трансформируют защиту Украины от этого нападения», - заверил британский премьер.

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину, «чтобы гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине», сказал Джонсон.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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