На конкурсе «Миссис Вселенная» случился скандал: украинки не сели за один стол с россиянками

За корону победительницы конкурса борятся участницы из 80 стран, финал состоится 30 июня.

В нынешнем году на конкурсе «Миссис Вселенная» в Сеуле Россию представляет модель, основатель бренда одежды из Екатеринбурга Елена Белоусова.

Девушка уже имеет несколько титулов. В 2019 году она выиграла конкурс «Великая Русь» - как на Урале, так и в России. В 2021-м ее внесли в ТОП-100 самых красивых женщин России.

Красавица рассказала, что за корону "Миссис Вселенная" борятся участницы более чем из 80 стран, все их дни асписаны по минутам. По мнению Елены, такие конкурсы призваны объединять страны.

Но так считают не все: между представительницами РФ и Украины разгорелся скандал. Елена рассказала, что представительницы Украины отказались от подарков, которые она подготовила для всех конкурсанток, и заявили, "чтобы мы больше к ним не подходили и даже не садились за одним столом", сообщает Вумен.ру.

Но в целом, подчеркнула россиянка, атмосфера на конкурсе, несмотря на конкуренцию, дружелюбная.

"Никто откровенно не ссорится, не дерется. Наша российская делегация очень сплотилась", - цитирует девушку издание. Финал "Миссис Вселенной" пройдет 30 июня.