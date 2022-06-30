Жданов: Европа бросила Литву из-за блокировки транзита в Калининград
Украинский полковник Олег Жданов рассказал о ситуации в европейском сообществе после ограничения Литвой транзита российских грузов в Калининград.
Военный эксперт Олег Жданов в своей статье для одного из украинских изданий заявил о том, что Европа оставила Литву один на один с Россией в связи с ограничением транзита в Калининград.
"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией", - поделился своим мнением украинский полковник Жданов, размышляя о ситуации в ЕС.
В доказательства своим словам Олег Жданов напомнил читателям о том, что транзит для российских грузов был ограничен не решением Литвы, а решением всего Евросоюза, но почему-то Макрон или Шольц не упоминают о своём участии в принятии данного решения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Столтенберг признался в восьмилетней подготовке НАТО к противостоянию с РФ
На конкурсе «Миссис Вселенная» случился скандал: украинки не сели за один стол с россиянками
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Великобритания увеличит военную помощь Украине в два раза до 1.2 млрд евро
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России