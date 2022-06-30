Жданов: Европа бросила Литву из-за блокировки транзита в Калининград

Украинский полковник Олег Жданов рассказал о ситуации в европейском сообществе после ограничения Литвой транзита российских грузов в Калининград.

Военный эксперт Олег Жданов в своей статье для одного из украинских изданий заявил о том, что Европа оставила Литву один на один с Россией в связи с ограничением транзита в Калининград.

"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией", - поделился своим мнением украинский полковник Жданов, размышляя о ситуации в ЕС.

В доказательства своим словам Олег Жданов напомнил читателям о том, что транзит для российских грузов был ограничен не решением Литвы, а решением всего Евросоюза, но почему-то Макрон или Шольц не упоминают о своём участии в принятии данного решения.