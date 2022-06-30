Сын актера Бориса Смолкина и дочь тренера Этери Тутберидзе расписались в США

Поклонники поздравили супругов с началом нового этапа в жизни, хотя при этом укорили в молчании: оказалось, что свадьба состоялась еще в марте.

19-летняя дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис официально вышла замуж за 22-летнего Глеба Смолкина - сына звезды " Моей прекрасной няни".

Этери Георгиевна живет довольно закрыто, и ничего не рассказывает об отце своей дочери. Диана поступает так же, однако некоторые факты о себе все-таки раскрывает.

Девушка часто позирует с парнером на льду – Глебом Смолкиным. Как выяснилось, отношения у пары серьезные. Их роман перерос в брак: замуж за любимого Диана вышла в США.

Свои фамилии молодожены менять не стали. Поклонники поздравили супругов с началом нового этапа в жизни, хотя при этом укорили в молчании - оказалось, что расписались молодожены еще в марте.

По словам Бориса Смолкина, он тоже не знал, что сын женился. Ведь, регулярно созваниваясь по телефону, чаще всего отец с сыном говорили не о личном, а о спорте.