Режиссёр Анатолий Полянкин умер после помещения под домашний арест за мошенничество

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере режиссёр Анатолий Полянкин умер в возрасте 70 лет.

В четверг, 30 июня 2022 года, адвокат Василий Куликов заявил о смерти своего подзащитного ректора Высшей школы сценических искусств Полянский Анатолий Евсеевич, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.

Куликов рассказал представителям российских СМИ о том, что Полянкин вчера днём, 29 июня 2022 года, экстренно был доставлен в больницу из-за резко ухудшающегося состояния, где умер находясь в реанимации.

Напомним, что знаменитый режиссёр Анатолий Полянкин последнее время находился под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела. Свою вину Полянкин до последнего отрицал.