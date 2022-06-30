Режиссёр Анатолий Полянкин умер после помещения под домашний арест за мошенничество
Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере режиссёр Анатолий Полянкин умер в возрасте 70 лет.
В четверг, 30 июня 2022 года, адвокат Василий Куликов заявил о смерти своего подзащитного ректора Высшей школы сценических искусств Полянский Анатолий Евсеевич, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
Куликов рассказал представителям российских СМИ о том, что Полянкин вчера днём, 29 июня 2022 года, экстренно был доставлен в больницу из-за резко ухудшающегося состояния, где умер находясь в реанимации.
Напомним, что знаменитый режиссёр Анатолий Полянкин последнее время находился под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела. Свою вину Полянкин до последнего отрицал.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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