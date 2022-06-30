Путин провёл урок истории для Джонсона, после его слов о невозможности женщины начать войну
Владимир Путин ответил экскурсом в историю на заявление Джонсона о том, что женщина не может начать войну.
Президент Российской Федерации Владимир Путин общаясь с представителями российских СМИ прокомментировал недавнее заявление Бориса Джонсона, который усомнился в способностях женщин.
Премьер-министр Великобритании Джонсон предположил, что если бы Россией управляла женщина, то она никогда бы не начала специальную военную операцию на территории другой страны.
Путин крайне удивился такой глупости сказанной Борисом Джонсоном и напомнил ему события времен новейшей истории, когда женщина премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер начала войну против Аргентины за территорию Фолклендских островов 40 лет назад.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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