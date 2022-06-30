Совбез РФ заявил, что Запад не хочет, чтобы Россия была суверенной державой
Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Россия невыгодна западу как независимая страна.
Замглавы Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 30 июня в интервью РИА Новости сказал, что западные страны не хотят видеть Россию суверенным государством.
Александр Венедиктов сказал, что это подтверждается массой исторических примеров.
Он сказал, что «западники» объявили о начале холодной войны против Советского Союза всего через один год после окончания Великой Отечественной войны.
С 24 февраля, когда началась специальная военная операция России в Украине.
Страны Запада оказали беспрецедентное экономическое давление на Россию и ввели тысячи санкционных мер.
Частные западные компании начали уходить из России, начался процесс «отмены» русской культуры, Евросоюз принял решение постепенно отказываться от российской нефти.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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