Заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что Россия невыгодна западу как независимая страна.

Замглавы Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 30 июня в интервью РИА Новости сказал, что западные страны не хотят видеть Россию суверенным государством.

Александр Венедиктов сказал, что это подтверждается массой исторических примеров.

Он сказал, что «западники» объявили о начале холодной войны против Советского Союза всего через один год после окончания Великой Отечественной войны.

С 24 февраля, когда началась специальная военная операция России в Украине.

Страны Запада оказали беспрецедентное экономическое давление на Россию и ввели тысячи санкционных мер.

Частные западные компании начали уходить из России, начался процесс «отмены» русской культуры, Евросоюз принял решение постепенно отказываться от российской нефти.