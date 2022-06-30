Чтобы выращивать хороший урожай, надо изучить важные характеристики грунта
Бесконечные огородные хлопоты могут не увенчаться успехом, если высаживать на кислых почвах растения, которые любят щелочную среду. Определить уровень кислотности и механический состав почвы помогут эксперты.
Самый подходящий вариант для большей части огородных культур - это грунт с уровнем кислотности 6-7 рН.
Если этот уровень снижен или завышен, значит такая земля неблагоприятна для жизни растений.
Это станет причиной плохого роста и развития, а в последствии - низкого урожая. Никакие старания и хороший уход тут не помогут.
Первый народный способ определения кислотности
Листьями черемухи надо заполнить половину литровой банки. Налить туда горячей воды. Какое-то время отвар должен постоять, затем его нужно слить и остудить. Туда помещается горсточка земли для исследования.
Вода будет менять цвет: если она стала красная, значит, кислотность повышена, если зеленая - понижена. Синий оттенок укажет на нейтральное состояние почвы, то есть это оптимальный вариант для выращивания растений.
Способ второй
В пластиковую бутылку всыпать немного земли и столовую ложку мелового порошка. Горлышко закрыть резиновым шариком или напальчником.
Обязательно надо обернуть бутылку тканью или газетой, бумажным полотенцем: она не должна нагреваться от рук.
После всех приготовлений смесь внутри бутылки надо встряхнуть, чтобы компоненты перемешались.
Потом можно оценивать результат эксперимента: при кислой почве выделится углекислый газ и наполнит шарик - он надуется.
Нормальная кислотность реакцию не вызовет, поэтому ничего не произойдет.
Выявление механического состава грунта
Эта процедура необходима, чтобы знать, как улучшить характеристики почвы и обеспечить растениям оптимальные условия для роста.
Первым делом из разных мест участка берутся образцы земли на глубине 15-20 см.
Общий объем образцов - примерно стакан. Всю землю надо хорошо перемешать и немного размочить, чтобы она была похожа на тесто. Из такого "теста" необходимо слепить шарик ладонями.
Если они остались чистыми, значит, почва рыхлая и песчаная. Если шар не скатывается, а руки пачкаются, значит, грунт песчаный.
Шарик слепился, но в колбаску его скатать не получается? Это указывает на супесчаную почву.
Если из шара легко делается шнур, но закрепить его колечком нельзя, значит, - почва суглинистая.
Глинистый грунт можно определить по такому признаку: из него легко катается шарик, из которого делается колбаска и замыкается в кольцо, а кольцо, в свою очередь, держит форму.
Опубликовано: Храмова Оксана
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