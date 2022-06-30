Больную Анастасию Заворотнюк включили в "черный список"

Из-за образовавшихся долгов налоговой к ней могут нагрянуть судебные приставы и лишить имущества.

Как сообщает "7 дней", представители СМИ выяснили, что спектр проблем больной Анастасии Заворотнюк может расшириться.

Судя по данным в Сети, актриса задолжала налоговой немалую сумму средств. В результате просрочки ее имя оказалось в "черном списке", и к ней в любой момент могут прийти судебные приставы.

Общая сумма долга налоговикам составляет 136 тысяч рублей. Часть из этой суммы уже передана на взыскание.

Просрочка может быть принудительно погашена со средств банковских счетов звезды.

Если денег на счету будет недостаточно, может быть наложен арест и на имущество.