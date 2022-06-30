Депутат Бундестага предложил договориться с Москвой
Депутат бундестага, уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт заявил, что необходимо выстраивать конструктивные отношения с Россией.
Депутат парламента Германии от фракции «АдГ» Евгений Шмидт 30 июня в интервью РИА Новости заявил, что необходимо уметь договариваться с Москвой.
Он призвал строить с российским руководством конструктивные отношения, отказаться от санкционного давления.
Шмидт сказал, что конфликты стоит решать с помощью дипломатических мер. Он добавил, что санкции чаще всего не приводят к положительным результатам.
ФРГ присоединилась к санкциям США, Великобритании, Франции и других стран против финансового сектора, военной отрасли и логистики России.
Германия взяла курс на отказ от российского газа и нефти.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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