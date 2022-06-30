Мирошник: союзные войска взяли под контроль НПЗ в Лисичанске

Мирошник рассказал о взятии под контроль ВС РФ и ЛНР новых объектов промышленной инфраструктуры в Лисичанске.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил своим подписчикам в Telegram-канале о том, что армия России совместно с солдатами ЛНР провели успешную операцию по зачистке территории НПЗ и завода РТИ в Лисичанске.

"Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется", - написал Мирошник в обращении к своим подписчикам по поводу успешного взятия под свой контроль очередных объектов в Луганской Народной Республике.

Помимо этого офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале сообщил о том, что подразделениям ВСУ был отдан приказ об отступлении из Лисичанска и его окрестностей.