Мирошник: союзные войска взяли под контроль НПЗ в Лисичанске
Мирошник рассказал о взятии под контроль ВС РФ и ЛНР новых объектов промышленной инфраструктуры в Лисичанске.
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил своим подписчикам в Telegram-канале о том, что армия России совместно с солдатами ЛНР провели успешную операцию по зачистке территории НПЗ и завода РТИ в Лисичанске.
"Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется", - написал Мирошник в обращении к своим подписчикам по поводу успешного взятия под свой контроль очередных объектов в Луганской Народной Республике.
Помимо этого офицер Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале сообщил о том, что подразделениям ВСУ был отдан приказ об отступлении из Лисичанска и его окрестностей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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