Додолев рассказал о государственной зарплате Пугачёвой: 40 000 000 за каждое выступление из бюджета

Журналист Евгений Додолев поведал о миллионах, заработанных в России такими знаменитостями, как Алла Пугачёва, Чулпан Хаматова, Анна Нетребко, которые находятся сейчас за рубежом.

Журналист Евгений Додолев заявил, что уехавшие из РФ знаменитостями кормились за счет государства, зарабатывая миллионы.

Многие известные личности после начала спецоперации в Донбассе, покинули родину, выразив таким образом протест против действий российских властей.

Самыми обсуждаемыми персонами в этот период стали самая известная российская певица Алла Пугачева, оперная дива Анна Нетребко, актриса театра и кино РФ Чулпан Хаматова.

Додолев сообщил, что эти знаменитости в России в регулярном порядке получали многомиллионные гонорары из государственного бюджета. С данной точки зрения сами суммы не так важны, а поражает источник финансирования.

Для этой среды, где они общаются, миллион - это вообще не деньги. Миллион - это небольшая компания может пообедать на миллион, если возьмет пару-тройку бутылок. Вот тебе и миллион, посидели где-нибудь. Не об этом речь.

Додолев отмечает, что только Алла Борисовна Пугачева за каждое своё выступление постоянно получала около 40 000 000 российских рублей, выделялись которые именно из госбюджета.

Напомним, что Примадонна, покинув родную страну, резких заявлений о проводимой спецоперации РФ в Украине не делала.