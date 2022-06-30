Bloomberg: испытания гиперзвуковой ракеты США на Гавайях закончились неудачей
Министерство обороны США сообщило о том, что новая американская гиперзвуковая ракета не прошла испытания на Гавайях.
30 июня европейское издание Bloomberg сообщило читателям о том, что Министерство обороны США подтвердило неудачные летные испытания новой американской гиперзвуковой ракеты на Гавайях.
По информации полученной от представителя Петагона, о безуспешности испытаний стало понятно уже в момент попытки запуска, когда произошло возгорание тестируемого объекта. Причина данной аномалии устанавливается.
Также в своей статье Bloomberg поделились своим мнением о том, что желание США создать гиперзвуковую ракету связано со страхом перед Россией, Китаем и Северной Кореей, которые обгоняют американский континент в гонке вооружений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Северная Корея теряет миллиарды долларов из-за краха криптовалют
Системы ПВО России сбили беспилотник армии Украины возле Курска
Галкин назвал Михалкова бесом на своём концерте
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта в России