Минздрав Турции заявил об обнаружении первого случая заражения оспой обезьян

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что один из турецких пациентов заразился оспой обезьян.

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что 37 летний пациент с дефицитом иммунной системы заразился оспой обезьян.

Коджа добавил, что болезнь не распространяется воздушно-капельным путем. Для ее передачи необходим тесны физический контакт.

В 2022 году произошла вспышка оспы обезьян, которая к текущему моменту распространилась в 50 разных государств. Официально подтверждено 5100 случаев заболевания.

Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС заявил о «чрезвычайном характере» вспышки оспы обезьян и потребовал контролировать распространение болезни.