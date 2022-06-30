Минздрав Турции заявил об обнаружении первого случая заражения оспой обезьян
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что один из турецких пациентов заразился оспой обезьян.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа написал в своем Twitter, что 37 летний пациент с дефицитом иммунной системы заразился оспой обезьян.
Коджа добавил, что болезнь не распространяется воздушно-капельным путем. Для ее передачи необходим тесны физический контакт.
В 2022 году произошла вспышка оспы обезьян, которая к текущему моменту распространилась в 50 разных государств. Официально подтверждено 5100 случаев заболевания.
Комитет Всемирной организации здравоохранения по ЧС заявил о «чрезвычайном характере» вспышки оспы обезьян и потребовал контролировать распространение болезни.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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