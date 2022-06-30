Галкин назвал Михалкова бесом на своём концерте

Максим Галкин не стесняется в выражениях после того, как уехал из России. Юморист считает, что получивший "Оскара" российский режиссёр Никита Михалков "превратился в беса".

Максим Галкин после объявления о спецоперации проживает в Израиле, где продолжает заниматься любимым делом, выступая с концертами перед полными залами, отпуская "смелые" шутки в адрес известных личностей.

Не стал выбирать выражения артист, упоминая именитого российского режиссера Никиту Михалкова и его авторский проект "Бесогон".

Муж Пугачёвой уверен, что прославленный кинодеятель превратился в того, про кого однажды решил снимать передачу – не тем, кто "изгоняет бесов", а тем, кто "гонит пургу".

Во время одного из своих выступлений Галкин выдал язвительную речь, касающуюся персоны мэтра российского кино.

Он уже не бесов гонит, а пургу. У Михалкова в голове "большой мохнатый шмель".

Ранее сообщалось, что на концерте Галкин позволил себе пошутить над бабушкой с красным флагом и памятником ей, установленным в Мариуполе.

Комик уверен, что "старушка" сама "в ужасе" от того, что происходит в её родной Украине.

Бабушка с красным флагом, которой памятник поставили. Бабушка еще жива - она сама в ужасе от того, что происходит.

К слову, юморист с успехом выступает в городах чужого государства, собирая полные залы. В дальнейшем артист планирует отправиться в мировое турне.