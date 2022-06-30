Бор для растений: зачем нужен и как правильно вносить

Можно ли при выращивании огородных культур обойтись без бора? Эксперты уверены: это один из важнейших микроэлементов, который очень полезен для растений.

Для чего нужен бор

Без него растения медленно растут и плохо развиваются. Особенно это заметно у яблонь и томатов.

Микроэлемент важен во все периоды вегетации, хотя многие думают, что только во время цветения и плодоношения.

Уровень содержания бора в земле отвечает за будущий урожай.

Бор нужно обязательно вносить на лесных, песчаных, степных грунтах.

Превышение дозы вредит и растениям, и человеку в конечном итоге.

Корневые подкормки предпочтительнее, риск передозировки будет ниже.

Подкормка с бором

Чайную ложку борной кислоты разбавить теплой водой, добавить 100 мл глицерина, 3 ст. л. аммиака 10%, 1 ст. л. уксуса 9%. Раствор развести в 10 л воды.

Полезная подкормка для любых растений, но в идеале - для яблонь, земляники, томатов.

Дозировка для скудных грунтов при первичном внесении бора:

ведро на взрослое плодовое дерево;

литр на ягодный кустарник;

литр на куст земляники;

пол литра на одно растение томата.

Если каждый год вносить это удобрение, дозировку потом можно снижать вдвое.

Полезные рекомендации

Растения предварительно нужно хорошо полить.

Подкормка вносится рано утром или поздно вечером.

После обработки в теплице, дверь оставляют открытой.

Закончить процедуру нужно повторным обильным поливом.

При внекорневой подкормке нужно орошать листья через мелкие отверстия, чтобы не образовывались капли.

При сильной стрессовой ситуации и ослабленности растения надо одну подкормку разбить на две, провести их с паузой в 2-3 дня, ослабив концентрацию раствора наполовину.

Подкармливать растение бором надо регулярно, в течение всего вегетативного периода, особенно важно делать это во время цветения.