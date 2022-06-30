Николай Цискаридзе рассказал, что мечтает стать миллиардером
И уточнил, что в идеале нужно столько денег, чтобы не думать о них и не бояться за собственную жизнь.
В личном блоге на Яндекс. Дзен народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о своей мечте.
Он написал, что это - "быть миллиардером" и "валяться на берегу океана, потягивая экзотический коктейль". И не думать, что надо "куда-то бежать и что-то делать".
Правда, артист балета тут же признался себе, что такая жизнь может быстро наскучить. Потому лучше всего придерживаться "золотой середины".
Артист балета заметил, что он солидарен с неким человеком, который вывел формулу того, сколько денег нужно "для полного счастья". Оказывается, столько, чтобы не думать о них, но и чтобы не опасаться и за деньги, и за собственную жизнь.
"Это, наверное, оптимальный вариант", - подытожил Николай. И добавил, что к нему "надо стремиться".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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