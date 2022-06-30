Беляцкий: первое торговое судно ушло из порта Бердянска

Евгений Беляцкий сообщил о том, что первое торговое судно с 7 тысячами тонн зерна покинуло порт Бердянска.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Беляций в своём Telegram-канале заявил, что после разминирования и длительно простоя порт Бердянская начал полноценно функционировать для отправки зерновых культур.

Согласно сообщению Беляцкого сегодня, 30 июня 2022 года, с Бердянского торгового порта ушло судно с 7 тысячами тонн зерна, которое направляется в дружественные Российской Федерации страны.

Помимо этого, Евгений Беляцкий подчеркнул то, что судну ничто не угрожает, так как его безопасность обеспечивается сопровождающими кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота РФ.