Беляцкий: первое торговое судно ушло из порта Бердянска

Евгений Беляцкий сообщил о том, что первое торговое судно с 7 тысячами тонн зерна покинуло порт Бердянска.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Беляций в своём Telegram-канале заявил, что после разминирования и длительно простоя порт Бердянская начал полноценно функционировать для отправки зерновых культур.

Согласно сообщению Беляцкого сегодня, 30 июня 2022 года, с Бердянского торгового порта ушло судно с 7 тысячами тонн зерна, которое направляется в дружественные Российской Федерации страны.

Помимо этого, Евгений Беляцкий подчеркнул то, что судну ничто не угрожает, так как его безопасность обеспечивается сопровождающими кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базой Черноморского флота РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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