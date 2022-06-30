Спасти огурцы от паутинного клеща можно просто, но делать это надо оперативно

Паутинный клещ — это опасный вредитель. Он поражает до 200 видов растений и живет по всему миру, исключая Антарктиду. Клещ способен погубить огуречные плети и оставить дачников без урожая.

Поначалу мелкий вредитель почти никак себя не проявляет. Особо внимательный огородник может заметить лишь тонкую серебристую паутинку на побегах и снизу на листьях. Но быстро появляются и другие признаки присутствия клеща.

В местах его укусов заметны буроватые точки.

На изнаночной стороне листа виден помет вредителя, черные или ржавые крупинки.

Паутины становится все больше.

Листья начинают сворачиваться, желтеть и усыхать.

Растение отстает в росте, слабеет, сбрасывает цветы и плоды и может погибнуть.

Борьбу с вредителем следует разворачивать немедленно: самка клеща откладывает по нескольку сотен яиц десяток раз за теплый сезон.

Огурцы — в зоне особого риска, ведь их часто выращивают в парниках и теплицах, где для развития клеща складываются идеальные условия.

Паразит питается растительным клеточным соком, разрушая хлорофилл клеток, необходимый для нормальной жизнедеятельности растений, так что за несколько жарких недель растения могут погибнуть полностью.

Как только заметили следы присутствия вредителей, начинайте защищать посадки.

Самыми эффективными народными средствам считаются перекись водорода, нашатырь, отвары трав, мыльный раствор.

Раствор перекиси водорода готовят так:

две столовые ложки 3%-й перекиси разводят в литре воды;

получившимся раствором несколько раз обрабатывают грядки.

Хороший результат дает обработка мыльным раствором. Делается он так:

серно-дегтярное мыло трут на терке;

100 граммов полученной стружки разводят в ведре воды;

раствор заливается в опрыскиватель;

2-3 раза с перерывом в несколько дней обрабатывают жидкостью пораженные части растения.

Профессиональная защита:

Однако клещ быстро привыкает к методам борьбы и ядам, поэтому бороться с ним не просто.

Хороший результат дает обработка огуречных растений акарицидным препаратом «Антиклещ» от GREEN BELT. Чтобы приготовить рабочий раствор, надо сначала развести средство в небольшом количестве воды (1-2 литра), а потом довести до нужного объема и залить в бак опрыскивателя.

Сколько потребуется средства для обработки растений, можно узнать на упаковке препарата. Использовать раствор нужно в день приготовления.

Чтобы клещ не возвращался, обработку надо повторять несколько раз за сезон.